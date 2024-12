Rfi, riapre Sala blu di Napoli centrale dopo completo restyling

Terminati i lavori di rinnovamento dei locali, la Sala Blu di Napoli Centrale riapre i battenti al pubblico, offrendo un servizio più efficiente ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità.

"Grazie agli interventi di ristrutturazione la Sala Blu di Napoli si presenta oggi con un volto nuovo, caratterizzato da una sala d'attesa completamente rinnovata e con illuminazione ottimizzata per garantire un'attesa piacevole e rilassante.

Rinnovati anche i servizi igienici, dotati di tutte le facilitazioni necessarie per rispondere alle esigenze dei viaggiatori con disabilità - si spiega in una nota di Ferrovie dello Stato -La nuova Sala Blu fornirà ai viaggiatori con disabilità un servizio completo che comprende l'accoglienza in stazione, l'assistenza alla biglietteria, l'accompagnamento a bordo treno e l'ausilio per la salita e la discesa tramite carrello elevatore. Il completo restyling dei locali di stazione rientra tra gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta portando avanti in tutte le stazioni, con l'obiettivo di renderle sempre più accessibili a tutti i viaggiatori, senza distinzioni".

"La Sala Blu di Napoli è integrata nella rete nazionale delle 16 sale dislocate su tutto il territorio nazionale, garantendo un servizio capillare e di qualità. Grazie a un costante lavoro di miglioramento e ampliamento della rete, sempre più persone possono contare su un supporto affidabile e professionale durante le loro trasferte in treno. A testimonianza della continua crescita del servizio di assistenza, nel 2024 si registra un incremento del 17% del totale delle pratiche gestite dalla Sala Blu di Napoli rispetto al 2023, e un +13% dei soli servizi erogati nella stazione di Napoli Centrale", si sottolinea.

Il centro è operativo tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 6:45 alle 21:30, e mette a disposizione dei passeggeri personale qualificato. Coordina i servizi di assistenza in 22 stazioni dislocate sul territorio della Circolazione e Orario Area Napoli. Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a salablu.napoli@rfi.it oppure telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o 02.32.32.32 (da telefono fisso e da cellulare). Inoltre, grazie all'app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online è possibile richiedere l'assistenza direttamente dal web, anche utilizzando un'apposita chat dedicata alle persone con disabilità uditiva. Maggiori informazioni su www.rfi.it nella sezione Accessibilità stazioni.





