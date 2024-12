Rebelle il Cafè chantant di Lara Sansone, in scena al Sannazaro

E' "Rebelle" il Cafè chantant di Lara Sansone, in scena al teatro Sannazaro di Napoli dal 20 dicembre al 12 gennaio: una produzione Tradizione e Turismo-Centro di Produzione Teatrale - Teatro Sannazaro. In stile Belle Epoque le poltrone di sala lasciano il posto a tavolini dove gli spettatori possono godere dei numeri dello show sorseggiando bollicine come annuncia una nota. "Il nostro spettacolo - dice Lara Sansone - nasce sul modello dello storico Cafè Chantant di inizio secolo e ne riprende l'anima, oggi diremmo il format. Un tempo, in locali allestiti con tavolini, si vivevano serate all'insegna della leggerezza, della satira politica, della musica, della bellezza, del fascino, dell'ostentazione e dell'ironia. Questi spettacoli memorabili hanno lasciato un'eco che resiste nei ricordi di molti e che rimanda a celebri numeri indelebili nella memoria degli amanti del genere. Ma erano per l'epoca momenti artistici moderni, specchio dei tempi correnti, che parlavano al pubblico di allora. Di quella idea di modernità abbiamo fatto tesoro, declinando in chiave arbitraria e totalmente contemporanea il nostro progetto".

Al fianco della padrona di casa il cast comprende Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino e con il balletto e l'orchestra del Cafè Chantant. Uno spettacolo pensato per offrire al pubblico, napoletano ed internazionale, "i brani più amati e ballati di sempre, senza un filo conduttore unico, ma con una grande qualità a servizio degli spettatori".

Le scene sono di Francesca Mercurio, Michele Gigi, mentre le musiche e la direzione d'orchestra portano la firma di Ettore Gatta. Le coreografie sono a cura di Alessandro Di Napoli. I costumi contribuiscono al successo del format e sono creazioni di Romeo Gigli e Mariano Ranno. Le coreografie di Alessandro Di Napoli trasportano il pubblico in diverse parti del mondo e fanno ballare tutti, grandi e piccoli. Il disegno luci è ideato da Luigi Della Monica e l'organizzazione è di Salvatore Vanorio.

"Un appuntamento che si ripete da trenta anni, un viaggio artistico imperdibile per la città che coniuga tradizione e modernità in linea con le idee artistiche della Sansone" conclude la nota.



