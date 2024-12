Premio alla carriera 'Campania Terra Felix' a Giuseppe Blasi

Nell'ambito dell'VIII edizione del Premio giornalistico internazionale "Campania Terra Felix" che si è tenuta questa mattina al Multicenter School di Pozzuoli, è stato conferito il premio alla carriera giornalistica, destinato a chi per anni si è distinto nella professione, al giornalista Giuseppe Blasi. L'iniziativa è dell'Associazione della Stampa campana "Giornalisti Flegrei" e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Giuseppe Blasi, giornalista professionista, tra le altre cose, ha lavorato nella redazione salernitana del quotidiano Il Mattino, per oltre due decenni, dal 1975 al 2000, è stato Responsabile dell'ufficio stampa del Giffoni Film Festival, è stato conduttore del GR Campania e dal 1989 al 2003 capo redattore centrale TGR Rai Campania, con l'incarico di responsabile dei TGR e GR regionali, per tre anni, dal 2003, è stato vice direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli mentre nel 2006 ha dato vita, con Biagio Agnes, ai corsi della Scuola di Giornalismo dell'Università di Salerno e fino al 2012 è stato Coordinatore della Scuola di Giornalismo dell'Università degli Studi di Salerno e direttore responsabile del quindicinale "ilGiornalista". Dal 2012 al 2020 è stato Presidente regionale della Campania dell'UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana), dal 2020 è componente della Giunta nazionale dell'UCSI. Dal 1985 Socio del Rotary di cui è stato, nel 2007-2008, presidente del Club Salerno1949 e dal 2006 è Direttore responsabile della rivista "Rotary" del Distretto Rotary.

"Ringrazio gli organizzatori per avermi voluto premiare. Sono onorato - ha detto Giuseppe Blasi - di ricevere questo premio alla carriera, per il servizio che ho reso in tutto questi anni di professione. Ho sempre lavorato mettendo al centro la verità dei fatti, per raccontare ai lettori e ai telespettatori la quotidianità che ci circonda, con servizi di approfondimento e inchieste. Ai tanti studenti presenti in sala dico di studiare, farsi guidare dalle proprie passioni, staccare gli occhi dal cellulare e vivere la vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA