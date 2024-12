Portano azienda surgelati al fallimento, sequestro da 1,2 mln

Hanno accumulato ingenti debiti con il fisco svuotando poi l'azienda di beni e risorse, portandola al fallimento E sostituendola, poi, con un'altra. E' l'accusa contestata a cinque persone, indagate dalla Procura di Napoli Nord per bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, omessa dichiarazione dei redditi e false comunicazioni sociali, cui la Guardia di Finanza di Aversa ha sequestrato soldi e beni per 1,2 milioni di euro.

L'azienda, situata a Gricignano d'Aversa e già fallita, era operante nel settore della vendita all'ingrosso di pesce surgelato. I finanzieri del Gruppo di Aversa hanno accertato che gli indagati hanno progressivamente svuotato di beni l'azienda, ricostruendo le loro operazioni finanziarie, da cui sarebbe emersa la volontà di sottrarsi all'esecuzione del Fisco e dei creditori privati; beni e soldi sono stati passati ad un'altra società solo formalmente diversa come proprietà, ma gestita dagli stessi soggetti, che hanno proseguito così l'attività imprenditoriale nello stesso settore. Alla cosiddetta società "clone" è stata contestata la responsabilità amministrativa da reato.



