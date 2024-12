'Peace Please-Controcanti di Natale dal Mondo' in scena a Napoli

"Peace Please-Controcanti di Natale dal Mondo" è lo spettacolo ideato da Rosalba Di Girolamo, in scena giovedì 19 dicembre, alle 20.30 nella chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi di Napoli, all'interno della terza edizione di Natali Erranti. Un progetto di Baba Yaga Teatro nell'ambito di 'Natale In Terza'', promosso e finanziato dalla Municipalità 3 Stella San Carlo all'Arena. In scena ci sono, informa una nota, Enzo Attanasio, Antonello Cossia, Rosalba Di Girolamo, Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Annalisa Madonna, Jennà Romano, Marcello Squillante, Gianluca Rovinello, Imma Villa.

"Quest'anno, particolarmente martoriato da guerre e da un genocidio in corso - dice Rosalba Di Girolamo, direttrice artistica dell'evento - abbiamo sentito la necessità di creare un unico grande evento chiamando a raccolta straordinari attori e musicisti: un ensemble di artisti impegnati e appassionati, uniti dal desiderio di raccontare il Natale senza retorica, dando voce a ciò che sta succedendo nel mondo".

"Peace Please: controcanti di Natale dal Mondo" racconta, si evidenzia, "in musica, prosa, fatti di cronaca, canti e poesia un immaginario viaggio per il mondo nel giorno di Natale, che partendo dal 24 dicembre raccontato da Domenico Rea e Raffaele Viviani, e passando attraverso le voci di Dino Buzzati e Peppe Lanzetta, approda a quelle del poeta palestinese Mahmoud Darwish e a testimonianze di Natali in territori in guerra".

Controcanti, appunto, "soffocati dall'esilarante corsa ai regali descritta da Italo Calvino e rivelati dalla geniale verità sulla stella cometa raccontata da Arthur Clarke. Peace PLEASE è un controcanto di Natale che giustappone generi letterali e musicali differenti, che fa sorridere e riflettere, commuovere e indignare; è un omaggio alla Letteratura, alla musica, agli artisti e a tutti coloro che si impegnano a ri-cercare il vero spirito del Natale. E' un controcanto che racconta le contraddizioni del nostro mondo partendo da quelle che abitano le nostre famiglie, perché rinascere, forse, vuol dire viaggiare con lo sguardo del cuore nel mondo e dentro noi stessi in un perpetuo moto circolare".



