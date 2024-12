Occupata da studenti Facoltà di Lettere alla Federico II

"Stanotte resteremo all'università, occupandola per svolgere domani, alle 15 l'assemblea regionale di 'A pieno regime', la rete nata a Roma contro il ddl 1660". Lo dichiara un attivista napoletano della campagna nata per contestare il provvedimento del governo, spiegando le ragioni dell'occupazione della facoltà di studi umanistici e lettere della 'Federico' II di Napoli, in via Porta di Massa.

"Dopo l'eccezionale assemblea nazionale, tenutasi a Roma, ci riuniremo anche a Napoli, all'interno della Facoltà occupata di lettere e filosofia, per promuovere la partecipazione al corteo nazionale del prossimo 14 dicembre contro il ddl 1660, un disegno di legge liberticida", dicono gli attivisti in una nota.

"Pene severissime per chi blocca i cantieri delle cosìddette grandi opere, per chi fa blocchi stradali, divieto di vendere sim alle persone migranti senza permesso di soggiorno: questi - affermano gli studenti - sono solo alcuni dei punti del disegno di legge a firma dei ministri Nordio e Piantedosi che la campagna promossa a livello nazionale si pone l'obiettivo di contestare, con il sostegno pubblico di personaggi quali Zerocalcare, Ilaria Salis, Luigi Manconi, dando appuntamento e rilanciando un'assemblea pubblica per domani alle 15 e la successiva manifestazione romana del prossimo week-end, il 14 dicembre alle 14 a piazzale del Verano".



