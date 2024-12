Manfredi, ritardi contributo abitanti Vele? Tempi bancari

"Il contributo è stato erogato ma i tempi di accreditamento del contributo sono anche tempi bancari.

Ci sono stati dei ritardi di qualche giorno per cui le risorse erogate dal Comune non arrivavano fisicamente sul conto corrente degli interessati. Ora stiamo registrando le operazioni per fare in modo che anche queste procedure di accredito siano maggiormente sincronizzate con il sistema bancario ed evitare che ci siano questi due-tre giorni di ritardo che per chi ha bisogno del contributo possono essere un problema". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione erogato dall'amministrazione comunale agli abitanti delle Vele.

Il giorno 4 dicembre si sono completate le operazioni di svuotamento della Vela Gialla, cui seguiranno quelle della Vela Rossa entro la fine dell'anno. Lo scorso autunno era già stata liberata la Vela Celeste dove nel mese di luglio si è verificato il cedimento di un ballatoio che ha causato la morte di tre persone.



