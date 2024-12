Lo Verso è 'Il santo di carne' Alfonso Maria De' Liguori

Va in sala "Il santo di carne" docufilm sulla vita di Alfonso Maria De' Liguori regia di Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Enrico Lo Verso, produzione nata da una idea del vescovo Antonio Di Donna.

Autobiografia immaginaria e poetica dell'autore della celebre 'Tu scendi dalle stelle', già premio come miglior regia al Terra di Siena Film Festival, il film è ospitato per la prima ad Acerra (di cui Di Donna è, appunto, il vescovo) alla presenza del cast.

Nella vicenda di finzione, ambientata a cavallo tra il 1600 e il 1700 c'è anche il personaggio di suora Maria Teresa de' Liguori interpretato da Giovanna Sannino (Mare Fuori, Come Romeo e Giulietta), in scene girate con abiti d'epoca tra il Duomo di Napoli, via dei Tribunali, a Scampia, e nell'Archivio di Stato.

Liberamente ispirato alla lettera pastorale del primo agosto 2014 "In Dialogo con Sant'Alfonso" scritta da mons. Di Donna, l'opera ripercorre in sette atti cronologici e fasi salienti la vita del santo. Ad accompagnare il racconto la voce narrante in prima persona e l' interpretazione di Enrico Lo Verso, e le canzoni di Enzo Avitabile, cantautore con due David di Donatello, che ha concesso i brani a titolo gratuito per devozione di Sant'Alfonso.

La colonna sonora originale è a cura dei compositori del Dipartimento di Musica Applicata del Conservatorio di Rovigo con la direzione artistica del Premio David di Donatello Marco Biscarini.

"Il Santo di Carne" è scritto dallo stesso Nuzzo con Mariadiletta Coco, prodotto da Giuseppe Piccolo e Giovanni La Montagna con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Campania e Film Commission Regione Campania nell'ambito delle "Nuove Strategie per il cinema in Campania 3" in distribuzione internazionale con London Movie Ltd e con la collaborazione del Liceo Alfonso Maria de' Liguori e Diocesi di Acerra.

"Alfonso ha contribuito a plasmare la spiritualità popolare degli ultimi due secoli e questo suo immenso merito è, purtroppo, spesso dimenticato. Ma Alfonso è stato anche oratore delle parole e della musica di uno dei canti popolari natalizi più conosciuti al mondo 'Tu scendi dalle stelle'. Questo film nasce dall'esigenza prioritaria, dalla volontà di far conoscere il suo operato e il suo testamento teologico e spirituale", ha spiegato Nuzzo.



