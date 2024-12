Lavori in ospedale Maddaloni, "disagi ma non chiuderà"

Non chiuderà l'ospedale di Maddaloni (Caserta), ma i lavori di adeguamento sismico della struttura previsti dall'Asl, che coinvolgeranno anche il Pronto Soccorso, causeranno disagi con lo spostamento provvisorio di reparti e la riduzione temporanea dei posti letto e dei servizi.

È quanto emerso dalla riunione svoltasi alla Biblioteca Comunale alla presenza del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, del consigliere regionale Vincenzo Santangelo e del direttore generale dell'ASL di Caserta Amedeo Blasotti. Notevole l'investimento economico per le opere, circa tredici milioni di euro. " I lavori per il nuovo pronto soccorso - ha detto il sindaco - sono slittati di qualche mese rispetto alle previsioni, ma questo non cambia quello che sarà il risultato finale. Il nostro ospedale, una volta terminato, sarà il primo ospedale in Campania a norma dal punto di vista sismico. Oggi per effettuare questi lavori è necessario effettuare degli spostamenti che non significano la chiusura dell'ospedale, bensì la possibilità di lavorare con più tranquillità per realizzare quanto è stato stabilito. Mi rendo conto - ha aggiunto De Filippo - che questo causerà dei disagi a causa di una riduzione di servizi sul territorio, ma servirà ad avere un ospedale completamente riqualificato strutturalmente e dal punto di vista tecnologico. Chiedo agli operatori sanitari e alle organizzazioni sindacali di accompagnarci in questo percorso".

Il direttore Asl Blasotti ha confermato la necessità di mettere in sicurezza i pazienti per il prosieguo dei lavori, spiegando che "in un'ala rimarranno dei posti letti per la medicina e per la terapia intensiva, oltre ad alcuni ambulatori", e che "entro il 2025 termineranno tutti i lavori in cui l'ospedale è coinvolto". il consigliere regionale Santangelo si è soffermato sulla scelta fatta come amministratori "di effettuare i lavori provando a garantire servizi ai cittadini, cosa che naturalmente ha causato dei rallentamenti. I trasferimenti sono solo temporanei e il personale oggi impegnato altrove tornerà a Maddaloni appena i lavori saranno completati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA