Il Conservatorio San Pietro a Majella ricorda Marta Columbro

Martedì 10 dicembre il Conservatorio San Pietro a Majella dedicherà una delle sue storiche aule alla Professoressa Marta Columbro in occasione del terzo anniversario della sua scomparsa.

Voluta dal direttore M° Gaetano Panariello e dal Consiglio Accademico, la cerimonia avrà inizio alle ore 16.30 con lo svelamento di una targa commemorativa e proseguirà nella Sala Martucci con un concerto degli allievi del San Pietro a Majella.

Musicologa e musicista, Marta Columbro ha svolto nel corso della sua carriera un'intensa attività di critica e saggistica che l'ha fatta apprezzare a livello nazionale ed internazionale. Si è occupata in particolare di temi legati alla didattica, all'iconografia musicale e alla storia della musica napoletana: le ricerche effettuate in quest'ultimo campo hanno consentito il recupero di importanti fonti documentarie sulle istituzioni e sui musicisti dell'antica Scuola Napoletana.

"Ricorderemo Marta Columbro per i suoi preziosi contributi da studiosa e per la qualità del lavoro svolto da docente e vicedirettrice del San Pietro a Majella, ma anche per essere stata una donna e un'amica piena di gioia di vivere" ha dichiarato Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio



