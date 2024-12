Gaia Blu, gli studi della nave dalla biologia all'atmosfera

Dalla geologia all'oceanografia, dalla biologia allo studio dell'atmosfera: sono solo alcuni studi condotti in diversi ambiti disciplinati da 'Gaia Blu', la nave oceanografica donata al Consiglio Nazionale delle Ricerche dallo Schmidt Ocean Institute. Alla 'Gaia Blu' ormeggiata alla Stazione Marittima di Napoli, questa mattina, ha fatto visita la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini: a lei, esperti hanno illustrato le strumentazioni della nave, i progetti in corso e le campagne finora svolte fino all'attuale 'Marsico 24 - Sicily Corsica Channel', che ha lo scopo di verificare le condizioni di cinque infrastrutture sommerse dislocate in vari siti italiani - Catania, Pantelleria, canale di Sicilia, canale di Corsica e Mar Ligure - utili ad acquisire dati di variabilità climatica e circolazione oceanica.

La Bernini è stata accolta dalla presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza che ha detto: "Gaia Blu, la nave oceanografica del Cnr, è un'infrastruttura simbolo dell'impegno italiano ed europeo nelle scienze del mare, aperta a tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale. È uno spazio nel quale condividere idee, scoperte e dati che riguardano lo studio degli ecosistemi marini, dalla superficie alle profondità dei fondali, il monitoraggio della biodiversità e molto altro ancora", ha aggiunto Carrozza. "L'accesso alla nave è definito da una call aperta a tutto il mondo scientifico. Da poco si è concluso il primo bando per la programmazione delle attività per il 2025, che riguarderanno diversi ambiti di studio del mare".

All'evento presenti anche il prefetto vicario di Napoli Franca Fico, l'assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani, il capitano di Fregata Porto di Napoli Giovanni Cavallo, il rettore dell'Università Parthenope di Napoli Antonio Garofalo, il presidente Fondazione Cotec Luigi Nicolais, e Maria Luisa Faraone Mennella.

Per il Cnr hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale Giuseppe Colpani, il vicepresidente Lucio d'Alessandro, il dirigente dell'Ufficio Infrastrutture di Ricerca Giuseppe Magnifico, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nicoletta Amodio e Nicola Fantini, e rappresentanti di Dipartimenti scientifici e Istituti di ricerca marina.



