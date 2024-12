Di Matteo, riforme giustizia ultimi 15 anni a protezione potenti

"La mafia ha da sempre nel suo Dna la capacità di cercare ed ottenere rapporti significativi con il potere. Con il potere politico in particolare, ma anche con quello imprenditoriale, finanziario e istituzionale. La storia della mafia in Italia è una storia di collusione con poteri ufficiali e poteri occulti". Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo intervenendo a Napoli alla presentazione del libro 'Poteri Occulti' dell'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

Il magistrato si è soffermato anche sulle riforme della giustizia che sono state varate negli ultimi 15 anni e che a suo giudizio vanno "nella stessa direzione, che è quella della creazione di uno scudo di protezione per i potenti". "Sono riforme che creano sempre di più una giustizia a due velocità: efficace e rigorosa nei confronti dei deboli; una giustizia con le armi spuntate nei confronti dei colletti bianchi", ha proseguito. "Siamo in presenza di riforme che finiscono per svuotare principi costituzionali importantissimi come quello dell'autonomia e indipendenza della magistratura da ogni altro potere a ancor prima quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge", ha aggiunto. "Quindi - ha concluso - il bavaglio all'informazione è l'altra faccia di un sistema più complesso che vuole limitare il controllo di legalità nei confronti di chi esercita il potere".



