Carabinieri: generale La Gala in visita a Pagani e Scafati

Il generale di Divisone Canio Giuseppe La Gala, dall'11 luglio scorso al comando della legione Carabinieri "Campania" di Napoli, ha fatto visita alle Tenenze Carabinieri di Pagani e Scafati, importanti presidi alle dipendenze del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore. L'alto Ufficiale è stato ricevuto dal comandante del Reparto, Gianfranco Albanese, e dai rispettivi comandanti di unità, Arcangelo Silecchia e Vincenzo Esposito. Il generale La Gala ha ringraziato tutti i militari per l'impegno quotidianamente profuso in quei territori complessi, caratterizzati da variegati fenomeni criminali, sottolineando l'importanza di tre principi che devono sempre ispirare l'azione di ciascun carabiniere: disponibilità, quale costante dell'azione di chi presta il proprio "servizio" a favore del cittadino e che deve andare ben oltre gli adempimenti formali; sicurezza, come atteggiamento mentale, partecipativo e rasserenante per la comunità; aderenza, quale conoscenza delle reali esigenze dei luoghi per migliorare l'attività di operatori della sicurezza e tutori delle leggi.



