Calcio: in serie C Sorrento-Cavese senza tifosi ospiti

La gara Sorrento-Cavese (serie C, girone C), in programma sabato 14 dicembre allo stadio Viviani di Potenza, si disputerà senza tifosi della squadra ospite. Il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha infatti disposto il divieto di vendita di biglietti nella provincia di Salerno.

In un comunicato diffuso dalla Prefettura di Potenza, è specificato che "il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha posto" la parta "all'attenzione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Potenza in considerazione della rivalità tra le opposte tifoserie e per la radicata acredine che sussiste tra la tifoseria della Cavese e quella del Potenza, città in cui il Sorrento Calcio disputa le gare casalinghe per indisponibilità del proprio impianto sportivo comunale. Detta rivalità ha generato negli anni numerosi momenti di tensione ed è sfociata in episodi di violenza tra cavesi e potentini con agguati ai convogli di tifosi rivali, ovvero di atti di teppismo posti in essere anche all'interno dello stadio. Inoltre, il recente incontro Picerno-Cavese del 5 ottobre 2024 si è disputato senza spettatori ospiti per le stesse ragioni addotte".



