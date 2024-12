Assalto a bancomat nell'Avellinese

Ancora un assalto agli sportelli bancomat in provincia di Avellino. Con il sistema della "marmotta", un ordigno è stato fatto esplodere alle prime luci dell'alba al distributore della filiale della Bpm di Lacedonia.

Il bottino è da quantificare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Gli investigatori ritengono che gli autori facciano parte della stessa banda, proveniente dalla vicina provincia di Foggia, che negli ultimi mesi ha messo a segno analoghi colpi presso banche dell'Alta Irpinia. Nel corso di un recente Comitato per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, è stato deciso l'incremento dei servizi di monitoraggio del territorio da parte di carabinieri e polizia.



