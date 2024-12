A Caserta il Comune riqualifica villetta gestita da cittadini

Cambierà volto Villa Giaquinto, area verde pubblica nel cuore di Caserta gestita da un comitato di cittadini. È stata pubblicata infatti sul sito del Comune la determina che indice la gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della villa, del valore di circa 300mila euro e finanziati con fondi del Pnrr (Rigenerazione Urbana - Missione 5).

Le opere riguarderanno principalmente la manutenzione e la cura del verde, con la piantumazione di nuove specie arboree, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, la creazione di aree adibite ad attività di tipo ricreativo, tra cui uno skate park, e il rifacimento di tutti i tratti di strada.

Saranno installate, poi, nuove giostrine per bambini, con l'apposita pavimentazione di sicurezza nelle aree circostanti ai giochi, nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestini), e una nuova fontana. Previsto, poi, un potenziamento del sistema di illuminazione, un modo anche per garantire la sicurezza per i frequentatori di Villetta Giaquinto; saranno poi realizzati percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti.

"Con questo progetto - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - rigeneriamo un luogo centrale per la nostra città, un luogo di socialità, di condivisione, frequentato da un gran numero di persone. Sono tanti gli interventi che mettiamo in campo per rendere Villa Giaquinto più accogliente, aumentando sensibilmente il decoro e la sicurezza dell'intera area, prevedendo nuovi elementi di arredo urbano e dedicati allo sport e allo svago. Puntiamo molto sulla valorizzazione di questa villa, che rappresenta un luogo importante per il centro storico della città". Soddisfatto anche il consigliere comunale del Movimento Caserta Decide Raffaele Giovine, spesso critico con l'amministrazione comunale, che fa riferimento anche all'indizione della gara per riqualificare il palazzo Ex Onmi di viale Beneduce, dove dovrebbe essere realizzata la Casa del Sociale. "E' una settimana significativa - commenta Giovine - per il tessuto della nostra città, che in una fase complessa per gli uffici, vede la partenza di due procedure che cambieranno le sorti di chi vive a Caserta. Ex ONMI diventerà un luogo animato dal tessuto associativo sano della città, che come sempre progetterà ed attuerà iniziative nel solo interesse della comunità locale. Villa Giaquinto che è la cornice di processi di integrazione sociale tra giovani, anziani, genitori e bambini e del tanto amato cinema all'aperto, vedrà un progetto che la renderà ancora più bella. Una vera oasi in centro storico. Sono contento che il Sindaco Marino si sia dimostrato sensibile a queste due vicende e auspico che insieme alla comunità locale darà manforte per il monitoraggio di queste due opere".



