Un "casco" salvavita per individuare ictus e traumi cranici

"Mi risulta che quello di Benevento è l'ospedale che spende di più in Italia. Facendo un po' di economia credo si potrebbe valutare la dotazione di una apparecchiatura del genere che vada a garantire ancora di più la salute dei cittadini, soprattutto di quelli delle aree interne".

Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, indossando il "casco" salvavita da ictus e traumi cranici, a margine della presentazione, promossa dall'Associazione Diabetici dell'Italia Meridionale (Asdim), della strumentazione innovativa che individua emorragie cerebrali in atto. Illustrato anche un secondo dispositivo per la individuazione in soli 4 minuti di traumi cranici, ematomi ed edemi.

"Dal primo gennaio del nuovo anno - ha evidenziato Annio Rossi, presidente dell'Asdim- queste due apparecchiature verranno sperimentate sul territorio cittadino sannita in collaborazione con alcune associazioni del Volontariato, tra cui la Protezione Civile di Benevento".



