Stellantis è disponibile a riaprire la discussione con la direzione di Trasnova per capire "come supportare l'azienda in questa fase, consapevole degli impatti che la fine del contratto con Stellantis ha sui suoi lavoratori". Lo rende noto l'azienda che conferma la partecipazione all'incontro del 10 dicembre convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



