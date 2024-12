Sorella vittima femminicidio, 'dolore diventi forza e impegno'

"Il dolore cerchi di trasformarlo in una forza che possa aiutare affinché non avvengano più questi crimini. Purtroppo mi rendo conto che la soluzione totale diventa un'utopia, perché ormai i numeri aumentano sempre di più ogni giorno". E' l'allarme lanciato da Stefania Pinto, sorella di Ornella, uccisa dal marito a 39 anni con 15 coltellate nei gironi successivi alla loro separazione.

Stefania si occupa oggi del figlio di sua sorella e lavora nel sociale contro la violenza sulle donne, in particolare nelle scuole; oggi è stata allo stand della Uil in Piazza del Gesù a Napoli.

"Purtroppo il problema - sottolinea Stefania Pinto - è culturale. C'è una prepotenza da parte dell'uomo con una mancata accettazione di rifiuto o del modo di vivere la propria vita da parte della donna. Per questo dico poi alla fine non bisogna aspettarsi qualcosa dagli uomini ma bisogna invece spingere le donne a denunciare tutto questo. Bisogna educare le donne ad avere rispetto. Mia sorella subiva, suppongo, una sorta di violenza psicologica e di fronte a questo puoi tutelarti ben poco. Ci sono pochi strumenti che possono tutelarti. Per questo bisogna educare soprattutto i bambini, le ragazze e le famiglie, affinché inculchino nei figli un'educazione rispettosa".

"Parlo molto con i ragazzi, nelle scuole - dice ancora Stefania - e mi è accaduto di incontrare realtà, soprattutto nei quartieri più popolari della città, veramente degradanti, con un modo di pensare ancora molto arretrato. C'è tantissimo da lavorare, ci sono tanti ragazzi che davvero non accettano l'individualismo e l'essere stesso dell'altro sesso. Ma questo accade anche da molte donne verso l'uomo. Ho ascoltato addirittura frasi del tipo 'non vado al viaggio perché il mio fidanzato non vuole'. Queste sono delle realtà veramente tristi e campanelli di allarme. A queste ragazze dico che se subiscono queste imposizioni devono scappare ora da questa storia, che sono ancora in tempo per salvarvi, perché questi modi di fare possono solo portarvi a tristi epiloghi purtroppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA