Sky, in lavorazione la seconda stagione della serie sugli 883

Sull'onda del successo della serie Sky Original Hanno Ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, rilasciata a ottobre, è in lavorazione la seconda stagione su Max Pezzali e Mauro Repetto, diretta da Sidney Sibilia. L'annuncio è arrivato, per voce dei giovani attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli che impersonano i due artisti, durante l'anteprima della finale di X Factor, in onda stasera da piazza del Plebiscito a Napoli.

Il titolo della seconda stagione sarà Nord Sud Ovest Est, come il secondo album degli 883 pubblicato nel 1993. Racconterà l'epico finale della storia degli 883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia - l'ultimo prima dell'addio di Mauro Repetto.

I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su Now.



