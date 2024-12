Provincia Caserta, De Rosa presidente cambia i dirigenti

Il 28 novembre la decisione del Tar Campania che gli ha dato ragione designandolo come nuovo presidente della Provincia di Caserta; una settimana dopo la pronuncia dei giudici amministrativi - che è di natura provvisoria in quanto cautelare - Marcello De Rosa, nel suo nuovo ruolo mette mano all'organigramma dirigenziale in Provincia, designando come capo di gabinetto, ovvero dell'ufficio più a contatto con il presidente, il dirigente Gerardo Palmieri, coinvolto nell'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha provocato le dimissioni a metà novembre dell'ex presidente dell'ente provinciale Giorgio Magliocca. Una sorta di promozione per Palmieri, indagato dalla Procura per alcuni appalti ritenuti illegittimi e frutto di episodi di corruzione che hanno coinvolto appunto Magliocca e un'altra dipendente della Provincia.

De Rosa, che è attualmente anche consigliere comunale di Casapesenna (Comune di cui è stato ex sindaco per due mandati), è diventato presidente facente funzioni della Provincia di Caserta dopo aver presentato ricorso d'urgenza al Tar contro la decisione di Magliocca di levargli la delega da vice-presidente dell'ente; Magliocca aveva comunicato l'estromissione di De Rosa poche ore prima che diventassero irrevocabili le due dimissioni.

Il Tar ha quindi sospeso la decisione di Magliocca e il 18 dicembre entrerà nel merito della vicenda. Ma intanto De Rosa ora ha i pieni poteri da presidente e gestirà questa fase di transizione che dovrebbe portare nelle prossime settimane all'elezione da parte di sindaci e consiglieri comunali del Casertano di un nuovo presidente della Provincia. Per ora, come detto, è intervenuto sulle dleeghe dirigenziali, assegnando a Palmieri anche la delega alla Polizia Provinciale, ma solo per mera attività amministrativa, e confermandogli quella all'Innovazione Tecnologica. De Rosa ha quindi deciso di conferire al dirigente di Ambiente ed Ecologia Gianni Solino - ex esponente di Libera nonché direttore del Museo Provinciale Campano di Capua - il sensibile settore "viabilità e trasporti", quello occupato in precedenza proprio da Palmieri, che era costato a quest'ultimo il coinvolgimento nell'indagine della Procura sammaritana; l'altro settore sensibile di cui si occupava Palmieri, quello di "gare ed appalti", è stato invece dato a Franco Laudante (avrà anche Patrimonio e Provveditorato).

Altri incarichi riguardano la dirigente Emilia Tarantino, che ha avuto Organizzazione e Personale e il settore Legale, Paolo Madonna, (Edilizia), Francesca Mosca (Gestione società partecipate ed organismi esterni) e Giuseppe Vetrone (Bilancio e Programmazione -Entrate e Tributi).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA