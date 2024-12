Portato in caserma avvisa la nonna, 'nascondi peluche con droga'

Mentre era in caserma dai carabinieri perché trovato con degli stupefacenti, con il pretesto di voler informare il suo legale di fiducia ha invece messaggiato la nonna, chiedendole di far scomparire a casa il peluche contenente droga. È quanto accaduto a Sant'Arpino, nel Casertano, dove un 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, già noto per reati concernenti la droga, era stato fermato in strada mentre era con un 18enne; addosso i carabinieri gli hanno trovato un pacchetto di sigarette con tre stecche di hashish per un totale di 6 grammi, e una bustina in cellophane contenente pochi grammi di cocaina che il giovane ha, invano, provato a far credere che fosse per uso personale. I carabinieri sono poi andati a casa sua, trovando all'interno di un cassetto della scrivania posizionata nella sua camera altro hashish e cocaina, due bilancini di precisione e 700 euro in banconote di piccolo taglio. Portato in caserma, il giovane ha provato a salvare l'altra droga che aveva nel peluche, e che non era stata trovata dai carabinieri; ha chiamato la nonna, ma i militari se ne sono accorti, sono tornati a casa del 22enne e qui la nonna del giovane ha loro indicato una grondaia dell'abitazione dove aveva appena nascosto il peluche contenente 42 grammi di marijuana. Il 22enne è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.



