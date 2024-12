Ospite di una famiglia nell'Avellinese, ruba telefoni e denaro

Era stato ospitato da una famiglia di Nusco, in provincia di Avellino, il 18enne romeno senza fissa dimora che durante la notte scorsa si è allontanato dall'abitazione dopo aver rubato due telefoni cullulari, 160 euro in contanti e alcuni capi di abbigliamento. Dopo la segnalazione ai carabinieri, il giovane è stato fermato a bordo un autobus al terminal di Avellino dove lo attendevano i carabinieri. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita ai proprietari.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA