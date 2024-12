Ospedale Da Procida di Salerno, nascerà Polo di riabilitazione

"L'ospedale Da Procida era destinato ad essere chiuso con il governo regionale precedente.

Lo abbiamo salvato e abbiamo deciso di creare qui il polo della riabilitazione regionale. In Campania non esisteva una unità spinale, pazienti che hanno lesioni cerebrali sono costretti ad andare fuori regione per farsi curare. Avremo qui una struttura molto bella con una settantina di posti letto e la possibilità di accogliere pazienti con lesioni cerebrali, di fare riabilitazioni importanti di carattere cardiologico, traumatologico, neurologico. Avremo anche dei miniappartamenti per i familiari e la possibilità di utilizzare piscine e palestre per la riabilitazione". Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina in visita all'Ospedale G. Da Procida di Salerno, per un sopralluogo all'area cantieristica, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione per la realizzazione del Polo di Riabilitazione che costituirà punto di riferimento per il Sud Italia.

"Sarà davvero - ha aggiunto il governatore - una struttura di eccellenza che darà la possibilità alle famiglie con questi problemi di non dover emigrare in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio per curare i propri familiari. Siamo molto soddisfatti.

Era una battaglia in corso da anni. E' un investimento di 60 milioni di euro che si aggiunge all'apertura - credo entro questo mese- del cantiere per l'ospedale del nuovo Ruggi d'Aragona. Siamo finalmente arrivati alla fine di quest'altro calvario".

I lavori sono in corso. il cantiere presso l'ospedale "da Procida" di Salerno - dove questa mattina ha effettuato un sopralluogo e illustrato il progetto il presidente Vincenzo De Luca - è stato aperto nello scorso mese di novembre. Sarà realizzato un polo di eccellenza con l'Unità Spinale, in grado di prendersi cura anche con le più avanzate tecnologie, degli assistiti e delle loro famiglie che vivono il dramma di aver subito una lesione midollare o cerebrale. Il nuovo "da Procida" comprenderà un totale di 97 posti letto e, nel dettaglio: una Unità Spinale di 15 posti letto, una Neuroriabilitazione di 16 posti letto, un Centro risvegli di 6 posti letto, una Rianimazione di 8 posti letto, una Ortotraumatologia riabilitativa, una Cardiologia riabilitativa, una Neurologia riabilitativa e una Pneumologia riabilitativa per complessivi 52 posti letto. Inoltre, servizi di farmacia, di diagnostica per immagini e di laboratorio come da Piano ospedaliero regionale. Il Progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di mini appartamenti per ospitare i pazienti in fase di pre-dimissione, arredati ad hoc, nonché stanze per i familiari durante il ricovero dei congiunti, oltre ad una piscina e due palestre, di cui una robotica. Saranno realizzate anche una ausilioteca, una officina ortopedica, una sala multimediale cinema/teatro/biblioteca, locali per terapia occupazionale (cucina didattica, laboratorio cucito, laboratorio pittura, tennis da tavolo, sala biliardo…). Anche gli spazi esterni subiranno un importante intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di: percorso natura, campo da basket, aree per attività di giardinaggio, nonché area per l'addestramento alla guida di veicolo modificati. L'investimento complessivo è di 58 milioni di euro.



