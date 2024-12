Nomisma, a Napoli in positivo domanda acquisto delle case

"Nel secondo semestre del 2024, il mercato delle compravendite residenziali a Napoli continua a mostrare segni di crescita, dopo un 2023 caratterizzato da rallentamenti. A fronte di un'offerta di abitazioni in vendita stabile, la domanda d'acquisto torna in territorio positivo" . È quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 di Nomisma.

La diminuzione delle transazioni nel mercato residenziale napoletano già evidenziata nel secondo semestre del 2023 si protrae anche nei primi sei mesi del 2024, con una contrazione del -2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sul fronte dei prezzi Nomisma rileva un incremento semestrale modesto (+0,7%) per gli immobili nuovi o ristrutturati, mentre quelli delle abitazioni usate rimangono sostanzialmente stabili (+0,3%). Lo sconto praticato sul prezzo medio richiesto raggiunge il 7% per le abitazioni nuove e il 13% per quelle usate. I tempi medi di vendita rimangono stabili a 5 mesi.

Considerando il comparto delle locazioni le zone di pregio e quelle del centro mostrano un rallentamento rispetto alla media urbana (2,4%), con variazioni semestrali rispettivamente dell'1,7% e del 2,3%. I tempi medi per concludere un contratto d'affitto si attestano intorno ai 2 mesi in tutte le zone cittadine, mentre il rendimento medio lordo è in linea con la media nazionale (5,2%). L'indagine di Nomisma agli operatori immobiliari evidenzia una domanda divisa a metà tra acquisto (50,4%) e locazione (49,6%). Il 74% degli acquisti è supportato da mutuo, con un incremento rispetto al semestre precedente.

Il mercato napoletano degli uffici ha registrato nel primo semestre 2024 153 transazioni evidenziando un incremento rispetto allo stesso periodo del 2023. Un incremento parallelo a quello dei prezzi di compravendita (+0,6% su base semestrale). I tempi medi di vendita si attestano sui 7 mesi, mentre lo sconto medio sul prezzo richiesto subisce una leggera contrazione scendendo al 14%. Anche i canoni mostrano una lenta crescita (+0,7% la variazione semestrale). Si contraggono i tempi medi per affittare uno spazio direzionale (4,5 mesi). Nel comparto commerciale i prezzi aumentano in media dell'1,2% su base semestrale in tutte le zone della città, con i tempi medi di vendita che raggiungono i 7 mesi. Nel settore locativo la crescita è meno marcata con una variazione media dell'0,8% e tempi medi per concludere la trattativa di affitto che passano dai 4 ai 4,5 mesi.

Le previsioni degli operatori per il primo semestre 2025 indicano una stabilità sia nel numero delle compravendite, sia nei contratti di locazione. Tuttavia, a differenza, delle compravendite, che mostrano stabilità nei prezzi, i canoni sono previsti in ulteriore aumento.



