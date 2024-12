Incendio distrugge ex cotonificio nel Salernitano

Maxi incendio a Scafati (Salerno), questa mattina poco dopo le 7. Le fiamme sono divampate all'interno di un ex cotonificio in via Pasquale Vitiello. La struttura, ormai abbandonata, è utilizzata come discarica e il cumulo di immondizia è andato a fuoco per cause ancora da verificare. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera oltre a due autobotti e un carro per la scorta d'aria agli operatori che sono ancora all'opera. Al momento le fiamme sono spente ma i caschi rossi stanno soffocando ulteriormente le braci con l'ausilio di estinguente schiumogeno.



