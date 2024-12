In casa armi rubate, carabinieri arrestano 29enne

Durante una pattuglia notturna per il contrasto ai reati predatori con particolare riguardo ai furti in abitazione, i carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito (Napoli) hanno arrestato un 29enne.

La perquisizione nella sua abitazione, a Palma Campania, ha permesso ai militari di trovare e sequestrare due pistole semiautomatiche e 37 cartucce calibro 7,65. L'uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni e quindi chiuso in carcere.

Sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari delle semiautomatiche, alcune delle quali rubate di recente, ed accertare se, e di quale furto, siano il provento.



