Tumori al seno in Campania, "4.523 i casi stimati nel 2024"

In Campania i nuovi casi di tumore al seno stimati sono 4.523: a renderlo noto, durante una conferenza stampa, è stato il presidente dell'associazione per la lotta ai tumori al seno (Alts) Giuseppe D'Aiuto. Durante l'incontro, che si è tenuto all'Hotel Vesuvio di Napoli e a cui ha preso parte anche l'attaccante del Napoli Matteo Politano, sono stati infatti presentati i primi risultati della campagna di raccolta fondi "La visita sospesa. Dalla parte delle donne".

"Forte è la domanda di prevenzione da parte delle donne, che non sempre riescono ad accedere ai percorsi di prevenzione standard specie se non lavorano e non hanno una indipendenza economica", ha detto ancora D'Aiuto.

Il presidente del CSV di Napoli Nicola Caprio ha illustrato la piattaforma di crowdfunding volta a sostenere il progetto "La visita sospesa. Dalla parte delle donne" mettendo in evidenza la semplicità dei pochi passaggi che consentono di fare la donazione al seguente link https://crowdnet.it/causes/la-visita-sospesa-dalla-parte-delle-d onne/.

Il progetto porterà la prevenzione sul territorio, nei quartieri a maggiore rischio di esclusione sociale in Campania, a favore delle donne che hanno maggiori difficoltà.

Madrina della campagna è Alessandra Esposito, compagna del calciatore del Napoli Matteo Politano, presente tra il pubblico e sostenitore del progetto. Alessandra Esposito ha chiuso la conferenza con un invito a donare per rendere la prevenzione accessibile a tutte le donne. "La prevenzione deve diventare una priorità sociale", questo il messaggio che Alessandra insieme al compagno Matteo si è impegnata a diffondere circa l'importanza della prevenzione.



