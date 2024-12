A Pellezzano (Salerno), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo per detenzione di stupefacenti.

Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria il soggetto, in seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro panetti di cocaina per un peso complessivo di 4,300 chili, assieme a quattro telefoni cellulari e alla somma in contanti di 2.095 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA