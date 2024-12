Stellantis: Pomigliano di nuovo ferma per protesta Trasnova

Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), a causa della mancanza di materiale per il blocco degli ingressi merci da parte dei lavoratori di Trasnova, da lunedì in presidio per protestare contro il mancato rinnovo della commessa da parte della società automobilistica. Dopo i due turni saltati ieri, oggi lo stabilimento si ferma su tutti i turni di lavoro, mentre continua la protesta dei lavoratori Trasnova che hanno trascorso la seconda notte davanti alla fabbrica in attesa di una convocazione per un tavolo al Mimit richiesto da Fismic e Fiom per discutere della loro vertenza. "A gennaio saremo licenziati tutti - sottolineano i lavoratori - serve l'unità, chi lavora in Stellantis non deve sostituirsi a noi, in questo modo ci condannano".



