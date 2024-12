Santa Barbara, messa con gli operai nella galleria Eav

Eav festeggia Santa Barbara, protettrice dei lavori che l'azienda sta realizzando alla galleria di Monte Sant'Angelo. L'azienda ha deciso che in molti degli 81 cantieri aperti da Eav e Regione Campania fosse celebrata una santa messa. Particolarmente suggestiva è stata la cerimonia nel cantiere Webuild del parco San Paolo, lungo la linea 7, che ha visto partecipare operai e abitanti del quartiere.

Da ciò che fa sapere Eav, la galleria con Monte Sant'Angelo è completata, come la stazione di Monte Sant'Angelo (Kapoor) è terminata da tempo: Ora si attende il via libera da Ansfisa per l'apertura al pubblico, mentre la stazione di Parco San Paolo - posta nel bel mezzo del quartiere a ridosso di palazzi e con ritrovamenti archeologici risalenti addirittura all'età del Bronzo (oltre quattromila anni fa) - necessita ancora di diciotto mesi di lavori.





