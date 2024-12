Piantedosi, a Napoli 479 nuove unità delle forze dell'ordine

La forza effettiva della polizia di stato nella provincia di Napoli è di 5.492 unità, mentre l'Arma dei Carabinieri dispone di 4.164 militari e la Guardia di finanza di 1.894 unità. Inoltre, dal primo gennaio ad oggi, sono state assegnate complessivamente 45.712 unità di rinforzo delle tre forze di polizia, in occasione dello svolgimento di manifestazioni pubbliche e per le varie esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Un ulteriore incremento degli organici interverrà nel giro di pochi mesi con l'assegnazione di 479 nuove unità della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che si vanno ad aggiungere ai 741 operatori già destinati nel corso dell'anno". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera.

"Stiamo anche lavorando per rafforzare i sistemi di videosorveglianza con il potenziamento degli impianti già esistenti con l'installazione di oltre 300 nuove telecamere e per realizzare ulteriori progettualità sempre in questa direzione in Campania. Proseguiremo, infine, nelle operazioni ad 'Alto impatto', nelle ore notturne e nei punti più sensibili della città che, dall'inizio dell'anno ad oggi, hanno consentito di controllare circa 45mila persone, di procedere a 43 arresti, 490 denunce e all'espulsione di undici cittadini stranieri", ha aggiunto Piantedosi.



