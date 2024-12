Crepet, Giordano e Maddaloni testimonial dei Monti Lattari

I Monti Lattari, con i suoi sentieri, i suoi spazi aperti e la varietà di prodotti tipici: un luogo ideale dove coltivare il benessere psicologico, fisico e stare bene in salute.

Questo il senso del convegno che si è tenuto nella Reggia Quisisana di Castellammare di Stabia promosso proprio dal Parco regionale dei Monti Lattari, che dalla scorsa estate ha un nuovo presidente. Si tratta di Enzo Peluso, manager del settore assicurativo e finanziario, che ha promosso l'incontro per "mettere il territorio dei Monti Lattari al centro del dibattito sulla valorizzazione turistica e culturale e avvicinare le nuove generazioni allo sport e al benessere proprio attraverso le risorse dell'area Parco".

A parlare di sport e benessere (ma anche di prodotti tipici), alcuni testimonial d'eccezione: lo psichiatra Paolo Crepet, l'ex calciatore campione d'Italia col Napoli di Maradona, Bruno Giordano, e il maestro di judo Giovanni Maddoloni. Presenti i sindaci del Parco (c'è stato anche l'intervento di Domenico Amatruda, presidente dell'Assemblea della Comunità del Parco Regionale dei Monti Lattari e del sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza) e gli studenti di alcuni istituti superiori stabiesi. Crepet in particolare si è soffermato sull'educazione delle nuove generazioni, sottineando che "bisogna insegnare loro ad essere autonomi, a staccarsi dallo smartphone e ad apprezzare il loro territorio, così ricco di bellezza. Questi sono luoghi adatti a rimettere in moto il cervello".

Anche Giordano e Maddaloni hanno parlato dello sport che educa e sulla necessità di fare attività sportiva all'area aperta, approfittando proprio delle bellezze dei Monti Lattari.

Peraltro, in un'ottica di promozione del Parco stesso, è stata presentata anche una nuova app sulla sentieristica e una brochure promozionale del territorio.

Di rilievo anche gli interventi istituzionali, con il vicepresidete della Campaia Fulvio Bonavitacola che ha evidenziato il lavoro svolto dalla Regione per sostenere i parchi regionali. Presenti anche i deputati Benedetto Della Vedova e Piero De Luca. Dopo la pausa con degustazioe dei prodotti tipici del Parco dei Monti Lattari, l'evento è proseguito con un primo focus su "Trekking e sentieristica: lo sport tra natura e cultura", a cura di Michele Inserra, e un secondo dal titolo "Il benessere fisico e psicologico: esperti a confronto", durante il quale sono intervenuti esperti del settore medico come Luigi Nunziata (Cardiologo), Amedeo Cecere (Gastroenterologo), Vincenzo Monda (Dietologo), Raffaele Iaccarino (Esperto in scienze motorie).

"Il parco regionale dei Monti Lattari è da sempre un territorio che offre un'incredibile ricchezza in termini di biodiversità, tradizioni e opportunità per lo sport all'aria aperta. Le nostre montagne e le nostre colline, che si affacciano sul Golfo di Napoli, sono un palcoscenico naturale per sport come il trekking, la mountain bike, la corsa e molto altro. Praticare attività fisica in questi luoghi non è solo un modo per mantenere il corpo sano, ma anche per entrare in contatto con la natura, respirare aria pulita e godere della bellezza che ci circonda", ha sottolineato Peluso



