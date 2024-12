Asl Avellino: focus su farmaci con medici di base

Un patto sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci con i medici di medicina generale sarà al centro del focus promosso dalla Asl di Avelino, diretta da Mario ferrante, nella giornata di sabato prossimo. L'obiettivo è quello di potenziare la collaborazione, anche con i Distretti sanitari e i farmacisti, attraverso l'analisi delle criticità e per inividuare le più idonee soluzioni per il miglioramento delle performance in termini di spesa e consumo dei farmaci. Nel corso dell'incontro verrà spiegato il funzionamento del cosiddetto "cruscotto informativo" per il monitoraggio della spesa farmaceutica, sperimentato con successo presso il Distretto sanitario di Baiano.



