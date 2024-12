Valvola mitralica riparata via catetere

La riparazione via catetere della valvola mitrale utilizzando per via percutanea il dispositivo di ultima generazione "Pascal Precision" dell'azienda Edward Lifesciences, è stata eseguita con successo presso l'ospedale "Frangipane-Bellizzi" di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dall'equipe guidata da Vittorio Ambrosini, direttore del reparto di cardiologia. È il primo intervento di questo tipo effettuato in un ospedale pubblico della Campania. Il trattamento è durato 47 minuti e la paziente, in ottime condizioni di salute, verrà dimessa in pochi giorni. "Con il sistema Pascal -spiega Ambrosini- siamo in grado di trattare in modo efficace e preciso la valvulopatia mitralica senza dover sottoporre il paziente ad un intervento a cuore aperto, vale a dire senza aprire il torace e senza fermare il cuore: la protesi permette di ridurre notevolmente il rigurgito valvolare, consentendo la massima precisione di impianto e sicurezza dell'intera procedura". Il Dg della Asl di Avellino, Mario ferrante, sottolinea: "Una notizia estremamente positiva per i pazienti che potranno beneficiare di un trattamento percutaneo innovativo per l'insufficienza mitralica, la seconda patologia valvolare più diffusa, dopo la stenosi aortica".



