Sorrento, cinque giorni tra street food e cioccolata

L'invito è quello di uscire e venire a Sorrento per un cinque giorni ad alto tasso di bontà. Con due eventi ormai collaudati: Chocoland Sorrento e Sorrento Street Food Village Da domani 4 dicembre, a domenica, lungo corso Italia e in piazza Angelina Lauro la città del Tasso ospita due eventi dedicati al gusto. La fiera del cioccolato artigianale, giunta alla settima edizione, si svolgerà dal 4 all'8 dicembre, lungo corso Italia, nei pressi della Cattedrale, con tanti stand ospitati nelle caratteristiche casette in legno. Organizzata dalla D2 Eventi, la manifestazione vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutte le regioni d'Italia, per proporre al pubblico le proprie specialità, con il cioccolato nelle sue mille forme e tanti gusti e tantissimi prodotti dolciari della tradizione.

Il programma prevede anche numerosi programmi di intrattenimento. Il 5 dicembre, dalle ore 17.30 alle 20, Jingle Polls, spettacolo di giocoleria a tema natalizio con Ralph Pollastro. L'indomani, dalle 17.30 alle 19.30, sfilata di dinosauri e draghi per la gioia del più piccoli. Dedicato a loro anche lo show di Mister S e le bolle di Natale, in programma il 7 dicembre, alle ore 19. Per finire, l'8 dicembre, dalle ore 16 alle 20, con una parata di supereroi, da Batman all'Uomo Ragno.

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul sito www.chocolanditalia.it e sui canali social dell'evento.

Dal 6 all'8 dicembre, piazza Angelina Lauro ospiterà il Sorrento Street Food, organizzato da BeeStreet Food and Fun. Le Apecar, simbolo di un'italianità dal fascino intramontabile, saranno le protagoniste dell'evento, trasformandosi in vere e proprie cucine itineranti con panini gourmet, pizze fritte e a portafoglio, fritti d'autore, arrosticini, caciocavallo impiccato, specialità siciliane e molte altre prelibatezze.

Spazio anche all'intrattenimento. Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, serata all'insegna della musica e del divertimento con Tony Tammaro. Sabato 7 dicembre, alle ore 21, sarà la volta di Nicola Caso & The Soulplayers in concerto. Domenica 8 dicembre, Marco Palmieri presenterà la Tipica Tombola Napoletana, con collaborazione con Confcommercio Sorrento, a partire dalle ore 18.

I due appuntamenti sono inseriti nel cartellone di M'Illumino d'Inverno, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Sorrento.



