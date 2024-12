RI/NATI, progetto che celebra multiculturalità e giovani talenti

Dal 12 al 22 dicembre, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato ospiterà RI/NATI, un progetto promosso dal Comune e Napoli Città della Musica nell'ambito della macro rassegna Altri Natali 2024, dedicato "ai giovani di seconda generazione". Attraverso spettacoli, laboratori e workshop, RI/NATI, evidenziano i promotori, "celebra la multiculturalità e il dialogo creativo, valorizzando le ricchezze delle diverse identità della città".

Con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su Eventbrite (dal 5 dicembre, ore 15) o al numero 0817436271 per i workshop, l'iniziativa vuole trasformare la chiesa recentemente restaurata in un luogo di incontro tra tradizioni locali e influenze globali. Tra i protagonisti artisti come Raiz, Peppe Servillo e Francesco Di Bella, STE, Simona Boo, Linda Feki e Sabrina Efionayi affiancati da giovani partecipanti in percorsi formativi che spaziano dal rap alla musica cantautoriale.

RI/NATI, aggiungono gli organizzatori, "si presenta come un inno all'inclusione e alla coesione sociale, sottolineando il ruolo dell'arte e della cultura come strumenti per abbattere barriere e costruire comunità". Il programma è così articolato: 12 dicembre ore 20 reading di RAIZ feat. Paolo Polcari; 13 (ore 20) Live di STE (opening GEA); il 14 ore 14:30-18:30 Workshop: Jam session formativa per strumenti musicali con Antonio Esposito e Giuseppe Spinelli; sempre il 14 dicembre ore 20 Live di Marzouk Mejri (Opening Ibrahim Drabo); 15 (ore 9:30-16:30) Workshop: Scrittura testi rap con Oyoshe; 15 ore 20 Reading di Peppe Servillo feat, Mangalavite ; 19 dicembre ore 20 Reading di Sabrina Efionayi; 20 (ore 20) Live di Jovine (opening Matthew); 21 dicembre ore 10.30-17.30 Workshop di scrittura testi cantautorali con Francesco Di Bella; 21 dicembre ore 20 Live di Simona Boo & Bimbi di Fumo; il 22 ore 20 Live di Linda Feki.





