Rifiuti pericolosi nel Napoletano, sequestrata area da 3mila mq

Cento metri cubi di rifiuti provenienti da lavori di demolizione, imballaggi di legno e plastica ma anche confezioni di vernici e solventi nonché lastre di amianto già frammentate sono stati trovati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli a Giugliano in Campania (Napoli), in un fondo di circa 3000 metri quadrati, nei pressi di Lago Patria.

Al termine degli accertamenti tutta l'area è stata sottoposta a sequestro penale e contestualmente sono state attivate tutte le procedure atte per la rimozione degli inerti dalla zona.

Gestione illecita di rifiuti e la realizzazione di discarica abusiva sono le ipotesi di reato evidenziate all'Autorità Giudiziaria dai militari nei confronti di individuo da identificare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA