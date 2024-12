Pusher a 17 anni, coca in ricariche per sigarette elettroniche

Tre arresti dei carabinieri per droga, a Forio D'Ischia, e due di loro hanno appena 17 anni.

Erano appena passate le 23 quando i due minorenni, in un parcheggio pubblico di Forio d'Ischia, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 12 dosi di cocaina, nascosti nelle ricariche per sigarette elettroniche. Nelle loro tasche ance 550 euro in contante ritenuto provento illecito.

Dall'analisi dei cellulari dei due minori sarebbe emerso anche un terzo pusher, 27enne di origini ucraine. Perquisita la sua abitazione, i militari hanno sequestrato 3 panetti di hashish, materiale da taglio e confezionamento. I 17enni sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.



