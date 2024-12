Dopo ore ricerca Vigili del fuoco salvano i segugi Argo e Yuma

Da ieri stavano provando a metterli in salvo ed oggi l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Salerno e della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) sono riusciti a rcuperare Argo e Yuma, due cani segugio maremmano.

I due cani soni stati rintracciati in un'area di Buccino, in provincia di Salerno. Le ricerche erano partite ieri anche con un eliccotero del nucleo di Pontecagnano. Oggi, rintracciati i due animali, i vigili del fuoco hanno effettuato le manovre di discesa su corda, sono riusciti a recuperare sia Argo che Yuma e riconsegnati al proprietario.



