Botti: riunione in prefettura a Napoli contro il caporalato

Si è svolta ieri, a Napoli, presso il Palazzo di Governo, una riunione del Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del caporalato nell'ambito delle attività di fabbricazione e vendita abusiva di artifizi pirotecnici, fenomeno di particolare gravità che ha causato, di recente, la morte di tre giovani lavoratori impiegati in uno stabile privo dei requisiti di sicurezza e delle prescritte autorizzazioni.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, dell'Inps e dell'Inail.

E' stato disposto che le Forze dell'ordine, anche con l'ausilio delle Polizie Locali dei Comuni dell'Area Metropolitana, intensifichino il controllo su tutte le attività senza autorizzazioni, inerenti la fabbricazione e la vendita di materiale esplodente, al fine di prevenire il reiterarsi di incidenti che si verificano più di frequente nell'imminenza delle festività natalizie. Sarà inoltre incrementata l'attività di mappatura del territorio per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità nel settore.

L'Ispettorato del lavoro ha comunicato di essere attualmente impegnato in una campagna, d'intesa con la Procura della Repubblica di Napoli e l'Arma dei Carabinieri, per l'individuazione di nuovi siti abusivi, nell'ambito dell'attività di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo.

L'Inps, l'Inail e la Camera di Commercio hanno manifestato massima disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine, anche fornendo dati estratti dai propri registri e dalle banche dati in uso ai propri uffici.

E' stata concordata la periodica trasmissione alla Prefettura di report aggiornati sulle attività svolte e da svolgersi nelle festività natalizie, al fine di disporre di una rete di dati e informazioni condivisa tra tutte le componenti del tavolo.





