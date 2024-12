Art or Sound: danza, musica e arte alla Fondazione Foqus

Danza performativa, musica e arte contemporanea nel cuore dei Quartieri Spagnoli: sabato 7 dicembre, nella grande corte cinquecentesca di Foqus, va in scena la prima serata del ciclo di appuntamenti "Art or Sound".

A dare il via al format sarà Ecos, il progetto di Marco Auggiero e della sua Mart Comoany con la partecipazione straordinaria della Collezione Agovino. Una serata a più voci che coniuga ricerca artistica, avanguardia e contaminazioni espressive per una denuncia sull'attuale condizione del pianeta. L'evento, col Patrocinio del Comune di Napoli e la direzione artistica di Stefano Romano e Casa Mundana, è stato voluto da Francesco Frascione e Mario Celotto che guidano Quostro, il bistrot e cocktail bar culturale all'interno della Fondazione Foqus.

Partner del progetto è la Collezione Agovino di Fabio Agovino che porta a Foqus la proiezione di "Paradise Burning" del regista argentino Sergio Vega: la ripresa drammatica di una foresta che brucia nel 2008 in Mato Grosso, area centro occidentale del Brasile.

A fare da cornice è Quostro Qocktail Qucina Qultura con la cucina di Francesco Frascione e la mixology contemporanea di Mario Celotto.



