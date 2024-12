Al film di Cortellesi un Biglietto d'oro bis, è la prima volta

"C'è ancora domani" di Paola Cortellesi (Wildside, società del gruppo Fremantle - Vision Distribution) si aggiudica anche quest'anno il Biglietto d'Oro, diventando il primo caso di doppia vittoria consecutiva in tutte le 47 edizioni della manifestazione organizzata dall'Anec in collaborazione con l'Anica.

Sul podio, anche, "Un mondo a parte" di Riccardo Milani (Wildside, società del gruppo Fremantle - Medusa Film) e "Parthenope" di Paolo Sorrentino (Fremantle - The Apartment, società del gruppo Fremantle - Numero 10 - PiperFilm). Nel corso della serata premiati anche, come film più visti in assoluto, "Inside Out 2" (The Walt Disney Company), "Cattivissimo me 4" (Universal Pictures International Italy), "Deadpool & Wolverine" (The Walt Disney Company). The Walt Disney Company vince, inoltre, il Biglietto d'Oro riservato alle distribuzioni, seguita da Warner Bros. Pictures e da Eagle Pictures.

I Biglietti d'Oro per la stagione cinematografica 2023-2024, assegnati dall'Anec nell'ambito della 47/a edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Next Generation, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2023 a novembre 2024. Saranno consegnati mercoledì 4 dicembre (ore 20) a Sorrento, nella Sala Sirene dell'Hilton, nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.

Durante l'evento si consegnano anche le "Chiavi d'oro del successo" ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani. Il riconoscimento è attribuito quest'anno a Paola Cortellesi e all'interprete Romana Maggiora Vergano per il film "C'è ancora domani", al regista e sceneggiatore Riccardo Milani per il film "Un mondo a parte", al regista e sceneggiatore Paolo Sorrentino e all'interprete Celeste Dalla Porta per il film "Parthenope".

Premiate quest'anno anche le società di produzione e di distribuzione dei film italiani campioni d'incasso nel periodo "Cinema Revolution", l'iniziativa estiva promossa, tra il 14 giugno ed il 14 settembre, dal ministero della Cultura insieme ad Anec ed Anica.



