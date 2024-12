A Salerno l'evento "Puccini, Cento anni… in danza"

Cresce l'attesa per la giornata conclusiva di "Puccini, Cento anni… in danza", in programma il prossimo 7 dicembre al Teatro delle Arti di Salerno, che vedrà protagonista l'Etoile internazionale Liliana Cosi. La danzatrice terrà una masterclass di danza classica e, in serata, presenzierà allo spettacolo della compagnia Nuovo Balletto Classico di Reggio Emilia intitolato "La voce della danza per Puccini".

Nel frattempo, è tutto pronto per il nastro dell'evento con il primo appuntamento, intitolato "Nessun Dorma…", che si terrà giovedì 4 dicembre 2024, alle ore 20.00, nella Chiesa di Sant'Apollonia a Salerno. Protagonista della serata sarà la Compagnia EgriBiancoDanza di Torino, diretta da Raphael Bianco e Susanna Egri, con una nuova produzione creata appositamente per l'evento. La performance, ispirata ad alcune delle arie più celebri e meno note di Giacomo Puccini, è un viaggio emozionante dove danza e melodia si intrecciano, esplorando temi universali come l'amore, il sacrificio e la speranza. Il coreografo Raphael Bianco, con la collaborazione dell'assistente Elena Rolla e dei danzatori Francesco Morriello, Noeline Krauth, Valentina Cane e Ferran Galindo, offrirà uno spettacolo capace di toccare l'anima, proprio come la musica vibrante del grande compositore, di cui nel 2024 si celebra il centenario della morte.

Fondata a Torino nel 1999 e diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, la compagnia eredita l'esperienza della storica formazione "I Balletti di Susanna Egri". La EgriBiancoDanza si distingue per un repertorio che intreccia valori sociali e spirituali, proponendo coreografie innovative e significative, firmate da Bianco e da artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Nell'ambito del progetto, durante le serate del 4 e 6 dicembre 2024, tre giovani allievi del quinto anno dei Licei Coreutici, vincitori di un bando dedicato, avranno l'opportunità di presentare un proprio breve lavoro coreografico. I lavori, ispirati alle opere di Giacomo Puccini, apriranno i due spettacoli in programma presso la Chiesa di Sant'Apollonia. I tre vincitori del bando sono: Giuseppe Agnotti Arpaia (Liceo Coreutico di Pompei); Rosa Padovano (Liceo Coreutico di Pompei); Nancy Scarpa (Liceo Coreutico Salerno Alfano I).



