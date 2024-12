Stress lavoro correlato, il Piano della Asl di Avellino

Il rischio stress da lavoro, e gli altri rischi psicosociali, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e negli istituti bancari è al centro dell'incontro promosso venerdì prossimo dalla Asl di Avellino, guidata da Mario Ferrante, per promuovere i più adeguati approcci organizzativi rispetto alla valutazione e alla gestione di questa problematica. Nel corso dell'incontro, che si svolgerà nella sede della Asl avellinese, verranno illustrate le attività di promozione in un'ottica preventiva e sistemica-partecipativa per fornire assistenza e implmentare buone pratiche aziendali.





