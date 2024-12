Stellantis: Sgambati (Uil), serve un tavolo a Palazzo Chigi

"Per Stellantis si faccia presto e bene. Che vi erano grandi responsabilità dell'ad Tavares lo avevamo denunciato da diverso tempo. Aveva fortemente messo in discussione le produzioni e l'attività manifatturiera in Italia ma tanti danni erano visibili anche nel Nord America da quello che ci dicevano i nostri colleghi canadesi ed americani".

Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

"Stellantis - aggiunge - ha completamente stravolto tutta la capacità organizzativa di Fca perdendo in qualità del prodotto e soprattutto delocalizzando attività produttive. Il governo italiano non può chiamarsi fuori. E' troppo importante questo settore industriale del Paese. E non è che si può risolvere togliendo le risorse, come hanno fatto, dal settore automotive perchè si in attesa di qualcosa. Bisogna assumersi le responsabilità. Difendere questo settore significa difendere la tradizione italiana dell'auto e soprattutto pretendere come governo da una multinazionale come Stellantis che non ci si comporti in questo modo. Ecco perchè continuiamo a insistere per un tavolo a Palazzo Chigi che dia risposte ai lavoratori e alle lavoratrici itlaiane", conclude Sgambati.



