Stellantis: protesta lavoratori Trasnova a Pomigliano

Un centinaio di lavoratori di Trasnova, azienda che opera nel settore della logistica e dei trasporti, sta manifestando dalle 6 di stamattina, davanti allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), per protestare contro il mancato rinnovo della commessa da parte del colosso automobilistico, che scade il prossimo 31 dicembre. Al fianco dei lavoratori, provenienti anche dai plant di Cassino e Melfi, ci sono i rappresentanti di Fismic e Fiom, ed i deputati Marco Sarracino (Pd), e Alessandro Caramiello (M5S). I manifestanti stanno bloccando l'ingresso merci dello stabilimento, provocando una lunga fila di camion ed autoarticolati sulla strada che porta in fabbrica. Sono circa 400 i lavoratori di Trasnova impiegati negli stabilimenti Stellantis italiani, che, secondo gli stessi dipendenti, sono a rischio licenziamento per il mancato rinnovo della commessa da parte del colosso automobilistico.



