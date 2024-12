Rubinetti dorati e statue nelle case popolari di Caivano

"Bagni in marmo; rubinetteria dorata; vasche idromassaggio (...); divani e camere da letto damascate; pareti attrezzate con tv di ultima generazione; cucine all'avanguardia; statue; mobili ed elettrodomestici nuovi di zecca". Sono le istantanee degli interni di alcune delle 36 case popolari sgomberate tre giorni fa a Caivano perchè abitate da persone che non ne avevano alcun diritto, sia per questioni di reddito, sia perchè pregiudicate e risultate affiliate o vicine alla camorra.

A pubblicare le foto è Libero: "Le case extralusso dei camorristi rossi", il titolo di prima pagina. Il riferimento è al ritrovamento, anche, di una bandiera rossa con la falce e il martello, quando gli sgomberati, si legge nell'articolo, "non sono né poveri né comunisti perseguitati, ma persone che non hanno diritto alla casa perché vivono nell'illegalità, sono l'anti-Stato".



