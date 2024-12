Manfredi, tanti turisti? preferisco avere una città piena

"Stiamo vivendo una grande crescita economica della città e ciò significa lavoro per decine di migliaia di persone e crescita del reddito. Il turismo porta presenze ed io preferisco una città piena, anche troppo piena, piuttosto che una città vuota e povera". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista delle festività natalizie per cui si annunciano importanti flussi turistici in città. Il sindaco ha sottolineato che "dobbiamo sempre più spingere sull'organizzazione dei servizi" ed ha altresì evidenziato che "la responsabilità dei controlli di sicurezza sui b&b dipende anche da norme nazionali che oggi non ci sono e quindi noi sempre di più stiamo lavorando sull'emersione: con il codice unico abbiamo, entro fine anno, la possibilità di regolarizzare tutti i b&b e credo pertanto che chi verrà a Napoli troverà una città accogliente, sicura e anche in grado di includere tutti".





