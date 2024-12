Lotta al traffico di rifiuti, il porto di Napoli in prima linea

La Direzione Centrale Antifrode, diretta dal consigliere Sergio Gallo, con l'Olaf e la Direzione Territoriale ADM Campania, sono protagonisti di un servizio televisivo, diffuso in circa 80 Paesi, della emittente britannica BBC World Service sul contrasto al traffico illecito di rifiuti.

Le riprese illustrano, con l'ausilio di una voce narrante, come vengono effettuate le ispezioni da parte delle Autorità nazionali ed europee e come si struttura un efficiente sistema di prevenzione e controllo in materia di rifiuti.

Il servizio, realizzato al Porto di Napoli, vede come interlocutori istituzionali Alessandra Santillo, direttore territoriale della Campania, Antonio Carroccia referente della Direzione Antifrode nei rapporti con l'OLAF e Luigi Garruto per l'Olaf.



